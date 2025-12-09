Nazione: “Giovedì il Franchi capirà quanto è profonda la crepa tra la Fiorentina ed i suoi tifosi”

Giovedì sera il Franchi capirà davvero quanto è profonda la crepa tra la Fiorentina e il suo popolo. Quella contro la Dinamo Kiev in Conference League è infatti una partita che ben pochi avrebbero voluto giocare, tanto sugli spalti quanto – con tutta probabilità – in campo, visto che arriva nel momento più fragile della stagione, dopo la figuraccia di Reggio Emilia e con lo scontro diretto da brividi contro il Verona già all’orizzonte.

Ma il nodo, più che la classifica europea ancora recuperabile (i viola sono nella zona playoff e solo un ennesimo disastro rischierebbe di non farli qualificare al prossimo turno), sarà soprattutto la risposta del pubblico. A Bergamo squadra e tifosi avevano stretto un «patto-salvezza» emotivo ma mentre al Mapei Firenze si è presentata in massa, la squadra ha disatteso subito l’accordo rimanendo, di fatto, negli spogliatoi. E quell’assenza pesa ancora. Lo testimoniano i numeri del botteghino: per la sfida contro la formazione ucraina sono attesi al momento circa 7.500 spettatori, compresi i mini-abbonamenti. Meno degli 8.149 presenti contro il Sigma Olomouc, molto meno dei 10.964 accorsi solo poche settimane fa per la gara con l’Aek. Un segnale che va oltre l’orario scomodo delle 18.45, pur penalizzante per molti lavoratori.

Il Franchi non sarà deserto ma neppure quello scudo su cui la Fiorentina sperava di appoggiarsi per rialzarsi. Proprio per questo l’impatto della curva potrebbe diventare decisivo: non tanto in termini numerici, quanto di fiducia concessa o ritirata. Di sicuro, l’appuntamento di giovedì sarà da considerarsi una riprova dello stato d’animo con cui il popolo viola vive il momento buio della Fiorentina e il rapporto teso con la squadra dopo il tonfo di Reggio Emilia. Lo riporta La Nazione.