Nazione: "Gambe pesanti contro il Gubbio, soprattutto davanti alla porta"

Ieri primi vagiti della Fiorentina di Grosso

Gambe pesanti che confondono le idee, specialmente davanti alla porta. Pochissimo Gubbio e i primi vagiti della Fiorentina di Grosso che cominciano a far intravedere qualcosa nella nebbia della fatica. Al Viola Park, davanti a oltre 2.500 spettatori, la Fiorentina (con De Gea confermato capitano) vince di misura. Decide un rigore di Gudmundsson guadagnato da Atta al tramonto del primo tempo. La squadra di Di Carlo si difende con ordine ma non riparte mai. Per uno stress test là dietro ci sarà bisogno di alzare il livello. Davanti invece le polveri sono bagnate. Piccoli si mangia il vantaggio dopo una manciata di minuti. Gudmundsson colpisce il palo dopo una bella serpentina. Qualcosa si vede di nuovo in mezzo al campo. Atta promette di essere prezioso.

Nella ripresa una Fiorentina (quasi) completamente nuova. Resistono Brescianini (che da terzino passa a mezzala) e Fortini (a proposito, buoni spunti). Torna Fagioli in regia, si rivede un Kean un po' macchinoso. E anche lui fa il paio con Piccoli per occasioni fallite. Primi minuti per Oulai. Applausi e buona personalità, si piazza nel cuore della mediana con Fagioli che scivola mezzala. Indicazione da appuntarsi. Vittoria di misura, la prima è in archivio.

Nel dopo gara le parole di mister Grosso: «Questo è un gruppo di ragazzi seri e responsabili. Siamo ancora una squadra in costruzione». Messaggio chiaro su Kean: «L'ho ritrovato uomo. E' un calciatore fortissimo. Le voci di mercato ci sono. Sappiamo quelle che sono le dinamiche: mi piacerebbe averlo, se poi ci sarà una cosa bella per lui e per la società saremo altrettanto felici di fargli un in bocca al lupo».

Fiorentina (4-3-3): De Gea (45' Christensen, 73' Lezzerini), Dodo (45' Jimenez), Dragusin (45' Comuzzo), Ranieri (45' Viery), Brescianini (61' Deli); Mandragora (45' Fabbian), Ndour (45' Fagioli), Atta (45' Balbo), Fortini (61' Croci), Gudmundsson (45' Pirrò, 75' Oulai), Piccoli (45' Kean). All. Grosso. Lo riporta La Nazione.