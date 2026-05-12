Nazione frena: “La rivoluzione nella Fiorentina non potrà essere totale. Impossibile smantellare tutto”

Serviranno scelte mirate e lavoro condiviso

Poi toccherà al mercato. La Fiorentina andrà incontro a una rivoluzione che però non potrà essere totale: tra giocatori sotto contratto e la lunga lista dei rientri dai prestiti, sarà impossibile smantellare completamente la rosa. Serviranno scelte mirate e un lavoro condiviso. Ma la ristrutturazione non riguarderà solo il campo. Lo riporta La Nazione.