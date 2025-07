Nazione: “Fortini vice Dodò, dovrà convincere Pioli in Inghilterra. In caso di esclusione sogna la Premier”

Niccolò Fortini è rientrato a pieno regime dopo il problema all’ileopsoas rimediato durante i playoff con la Juve Stabia. Il ritiro in Inghilterra permetterà di capire quale sarà il suo futuro. Stefano Pioli non ha mai nascosto la volontà di voler puntare sul lucchese come vice Dodò e in tal senso le amichevoli inglesi saranno decisive. Nel caso di un’esclusione dalla Fiorentina, il sogno di Fortini è la Premier League. Simpatizzante del Chelsea, è un campionato che segue da sempre. E chissà, magari l’aria inglese farà bene al giovane classe 2006. Lo riporta La Nazione.