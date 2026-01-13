13 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:28

Nazione: “Fortini? Slegato da Baldanzi. La Fiorentina chiede almeno 13 milioni”

La volontà di Fortini sarà decisiva in una direzione o nell'altra

Sul fronte delle operazioni da tenere d’occhio per il mercato in uscita della Fiorentina è importante fare un focus sulla posizione di Fortini che è ed evidentemente rimane da tenere scollegata dall’affare Baldanzi. Dunque, la Roma insiste (su indicazione di Gasperini) nel voler tentare l’all-in sul giovane viola.

Operazione, questa, che se dovesse andare in porto, di sicuro vedrebbe passare la Fiorentina in posizione di… svantaggio, rinunciando di fatto a un giocatore dal potenziale importantissimo e destinato (nel presente e soprattutto) in futuro. La volontà dello stesso Fortini sarà decisiva in una direzione o nell’altra, con il classe 2006 che a quanto pare non sarebbe così convinto di lasciare Firenze. Il tutto, sia chiaro, potrà prendere corpo solo davanti a una proposta di acquisto del cartellino che rappresenti una tentazione ’vera’ e quindi superiore (e non di poco) ai 13 milioni messi sul piatto in estate. Lo riporta La Nazione.

