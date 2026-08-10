Nazione: “Fortini resta sul mercato ma la Fiorentina non lo cede per meno di 10 milioni”

Se l’offerta non arriverà, viola pronta a tenerlo fino a scadenza

Fortini resta sul mercato, ieri dal Viola Park trapelava informalmente l'intenzione di non volerlo cedere per meno di 10 milioni. E anzi, se l'offerta non dovesse arrivare il club viola sarebbe pronto anche a tenerlo con contratto in scadenza nel 2027. Insomma, situazione da maneggiare con cura, con il giovane esterno che sicuramente non sta vivendo bene questo scorcio d'estate. Resta l'idea Torino, così come la possibilità Sassuolo nell'affare Thorstvedt. Ma la cessione si farà, eventualmente, solo alle condizioni viola. Lo scrive La Nazione.