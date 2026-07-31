Nazione: “Fiorentina vicina a Pellegrino, al Parma può finire Piccoli in prestito come parziale contropartita”

La Fiorentina potrebbe legare il discorso all’uscita di Piccoli e non di Kean

La Fiorentina è sempre più vicina a Mateo Pellegrino . Col Parma i contatti vanno avanti. Ai ducali può anche interessare Piccoli in prestito come parziale contropartita. Situazione tutta ancora da costruire, ma la riflessione in queste ore è significativa. La Fiorentina potrebbe legare intanto il discorso Pellegrino all'uscita di Piccoli e non a quella di Kean , per il quale ancora servirà tempo. Lo scrive La Nazione.