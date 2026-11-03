Nazione: "Fiorentina verso la Juve, oggi al VP. Ranieri verso il recupero, Atta punta il Monza"

I viola avranno un'intera settimana per preparare il confronto con la squadra di Spalletti

Archiviata la vittoria contro il Sassuolo, per la Fiorentina è già tempo di concentrarsi sul prossimo impegno di campionato. Domenica al Franchi arriverà la Juventus di Luciano Spalletti e Vanoli avrà a disposizione un'intera settimana per preparare la sfida. Come riporta la Nazione, lo staff tecnico valuterà attentamente le condizioni atletiche dei giocatori, così da impostare il programma di lavoro e definire gli aspetti tattici. Dopo la giornata di riposo prevista per domani, il gruppo tornerà ad allenarsi mercoledì.



Sul fronte infortuni, Ranieri potrebbe già tornare tra i convocati per la sfida con i bianconeri, con la possibilità di accomodarsi in panchina. Rimangono invece da verificare i progressi di Atta, che da alcuni giorni ha ripreso a lavorare individualmente sul campo e punta al rientro per la gara contro il Monza. Servirà ancora più tempo per Pongracic, il cui recupero è previsto verso la fine del mese, mentre Parisi dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto della squadra soltanto a dicembre.

I viola potranno dunque concentrarsi esclusivamente sulla preparazione della gara, a differenza dei bianconeri, attesi giovedì dalla trasferta europea contro l'AZ in Europa League. Quella con la Juventus sarà anche l'ultima partita prima della sosta per le nazionali. La Fiorentina riprenderà infatti il proprio cammino lunedì 23 novembre, quando sarà ospite del Monza.