Nazione: “Fiorentina sull’orlo di un burrone. Servono anche le idee di Paratici per uscire dai guai”

Se fosse accaduto lo scorso anno la partita di Parma sarebbe stata archiviata sotto la voce ‘incidente di percorso’, soprattutto dopo il successo con l’Udinese. Stavolta no. Ci sono 15 partite che testimoniano come la 16ª (Udinese, appunto) e la 17ª (a Parma) sono figlie di uno stesso sgangherato copione. O meglio, di un’effimera illusione. Tutto è cambiato in una settimana dove si è passati da una convinta boccata di ottimismo a una depressione distaccata che fa ancora più male della rabbia per quanto sta accadendo a Firenze e alla Fiorentina.

Fiorentina ora sull’orlo di un burrone che solo pochi giorni fa sembrava far meno paura; soprattutto dopo essere passati a una difesa a 4 – invocata come portatrice sana di risultati positivi – transitati per un’invenzione tattica insperata (Parisi alto a destra, lui che è un mancino puro) e sostenuti dall’asse tutta forza e talento Kean-Gudmundsson, in questo rigoroso ordine di qualità. In una settimana è ricambiato il panorama sopra al Viola Park, con la squadra che si è ancora più avvitata su di una crisi tecnica, di risultati e di identità. Se mai quest’ultima è stata veramente trovata. Tutte le certezze che la rotonda vittoria contro l’Udinese aveva messo sul tavolo, accendendo una fiammella di speranza, sono state spazzate via dal gelido vento di Parma che ha ulteriormente spazzolato il campionato viola. Se, appunto, la recita al ‘Tardini’ sarà archiviata come ‘gara-no’ solo la sfida contro la Cremonese potrà dirlo. Il campionato continua a darti una mano. E non è un modo per consolarsi.

Poteva infatti andare peggio, molto peggio. Poteva piovere, si dice in questi casi. Ma invece delle gocce d’acqua sono arrivate sconfitte che tengono in vita la Fiorentina. Perché le dirette concorrenti Pisa, Lecce e Verona, almeno hanno perso (aspettando il risultato di Roma-Genoa) . Eppure non sono loro il pericolo più grande, ma la Fiorentina stessa.

Le discese verso l’inferno calcistico cominciano così. E Firenze ne sa qualcosa. Cominciano con le fratture tra ambiente e squadra, tra dirigenti e tifoseria, con le contestazioni anche silenziose, con le parole mai dette e pensate, con le polemiche, con le divisioni tra pro e contro, con le impuntature, con i suggerimenti non percorribili. E proseguono con le partite sfortunate, perse nel finale, perse male.

Anche contro quelle che avrebbero dovuto invece rilanciarti. Cominciano sempre con ‘c’è ancora tempo’. Di punti ce ne sono ancora tanti, ma è proprio il tempo che inizia a scarseggiare, soprattutto per chi deve ancora arrivare e che dovrà lavorare con velocità di pensiero e rapidità di azione. Ma Paratici, che è uomo di calcio ed esperto navigatore di acque perigliose, avrà già individuato quali rotte percorrere. A patto che gli sia lasciata libertà di azione e soprattutto di reazione. Dovrà ricostruire; riempire i vuoti tecnici, riorganizzare la squadra. Ma a disposizione come detto ha poco tempo e poche scelte. E dovrà anche fronteggiare la contestazione della maggioranza dei tifosi. Mentre i risultati mancano. Mentre la squadra si sta mentalmente sgonfiando e l’allenatore appare sempre più in difficoltà. Mentre i giocatori più determinanti Kean e Gudmundsson sono in preda a una difficoltà mai vista prima. Tocca però a loro, e alle idee di Paratici, tirare fuori la Fiorentina dai guai. Lo scrive La Nazione.