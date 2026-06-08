Nazione: “Fiorentina sul 2008 Bisiwu del Brugge, il Barça per lui ha già offerto 2 milioni”
Il calciatore è un promettente attaccante esterno di piede destro
A cura di Redazione Labaroviola
08 giugno 2026 09:18
La Fiorentina non perde di vista i giovani talenti esteri, oltre a continuare a 'farseli' in casa. Il direttore sportivo è sulle tracce di Jesse Bisiwu (classe 2008), promettente attaccante esterno di piede destro (gioca a sinistra) del Club NXT, accademia giovanile della società belga del Club Brugge. Anche il Barcellona aveva chiesto informazioni, arrivando a offrire 2 milioni. Situazione da monitorare. Lo riporta La Nazione.