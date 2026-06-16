Nazione: “Fiorentina su Norton-Cuffy, Udogie e Ruggeri ma sono piste complicate per costi e concorrenza”

La Fiorentina vuole rinforzare le corsie laterali

La Fiorentina ha già cominciato a muoversi sul mercato con l'obiettivo di rinforzare le corsie laterali, uno dei reparti che potrebbe subire i maggiori cambiamenti. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c'è quello di Norton-Cuffy , esterno di proprietà del Genoa. Il classe 2004 viene considerato un giocatore con ampi margini di crescita, ma la trattativa con il club rossoblu si preannuncia tutt'altro che semplice. Nella lista di Paratici restano i nomi di Matteo Ruggeri e Destiny Udogie per la corsia mancina, due profili che garantirebbero un discreto salto di qualità. Si tratta però anche in questo caso di piste particolarmente complicate, sia per i costi dell'operazione sia per la forte concorrenza. Lo scrive La Nazione.