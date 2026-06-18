Nazione: “Fiorentina su Norton-Cuffy, piace a Paratici ma il Genoa chiede circa 15 milioni”
Da capire se l’operazione andrà avanti solo in caso di cessione di Dodò o meno
A cura di Redazione Labaroviola
18 giugno 2026 08:51
La Fiorentina guarda però anche alla corsia destra difensiva: Brooke Norton-Cuffy piace a Paratici e nelle ultime settimane sono stati effettuati nuovi sondaggi. Da capire se l'operazione verrà approfondita in caso di cessione di Dodo o indipendentemente dal futuro del brasiliano. Sul giocatore il Genoa parte da una richiesta vicina ai 15 milioni. Lo scrive La Nazione.