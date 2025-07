Nazione: “Fiorentina pronta ad offrire 13 milioni più bonus per Sohm, il Parma ne chiede 20”

La Fiorentina ha delineato con chiarezza la sua strategia di mercato estiva: l’obiettivo principale resta l’acquisto di un centrocampista di valore. In questo contesto, nelle ultime ore è emersa con forza la candidatura di Simon Sohm, classe 2001 e vice capitano del Parma. Il tecnico Pioli predilige un profilo dinamico rispetto a un regista classico, e Sohm rappresenta l’identikit ideale, coniugando qualità tecnica e grande fisicità, come dimostrano anche i 4 gol segnati nello scorso campionato.

Il nome di Sohm era già stato accostato alla Fiorentina nei giorni scorsi, anche in confronto con quello di Bernabé. Il club sembra ora deciso a puntare forte sullo svizzero, anche se non è escluso, ma ritenuto difficile, l’arrivo di un ulteriore centrocampista con più visione di gioco e geometrie. Sohm si candida dunque come l’innesto principale per completare il reparto mediano viola.

La trattativa con il Parma è ben avviata e le parti stanno cercando di trovare l’accordo definitivo. Il club emiliano valuta il giocatore tra i 18 e i 20 milioni di euro, mentre la Fiorentina è pronta a offrire 12-13 milioni più bonus. La distanza economica non è incolmabile e c’è ottimismo per una chiusura positiva nei prossimi giorni. Lo scrive La Nazione.