Nazione, Fiorentina oggi test di maturità contro il Betis alle ore 21.00, ultima amichevole pre stagionale

È l’ultimo atto dell’estate, ma è anche quello più importante. La Fiorentina dopo l’allenamento mattutino di ieri è volata a Siviglia. Stasera la sfida al Benito Villamarin contro i padroni di casa del Betis (fischio d’inizio alle ore 21.00, diretta streaming su Olybet.TV). L’appuntamento è di quelli da cerchiare di rosso: in primis perché sarà partita vera e di alto livello. In seconda battuta perché fra una settimana la Fiorentina vivrà la vigilia del debutto in campionato. Motivi più che sufficienti per alzare il livello di guardia e disputare la partita di stasera come se fosse ufficiale. L’obiettivo è quello di provare a spazzare via dubbi e paure delle ultime due partite con Galatasaray e Qatar. Tornerà dal primo minuto Nico Gonzalez, così come dovrebbe esserci sull’altra fascia Sottil. In questo momento sembrano loro due in vantaggio sulla concorrenza per giocare dal 1’ contro la Cremonese fra sette giorni. L’esterno argentino è di fatto intoccabile, Sottil è fra i più in forma del gruppo.

E nel mezzo? Oggi tutte le strade portano a Cabral, rimasto a riposo contro il Qatar. Fisicamente sta bene ma il gol gli manca. Come del resto è mancato a Jovic, che stasera partirà dalla panchina. In mediana si rivedranno Bonaventura (con la licenza di fare il trequartista in alcuni momenti), Amrabat e Maleh. Ed anche a centrocampo siamo vicini a quella che sarà la prima Fiorentina ufficiale. In difesa potrebbe ritrovare posto Benassi a destra, con Quarta, Igor e Biraghi a completare il reparto a protezione di Terracciano. Dubbio Milenkovic, che comunque ha giocato mercoledì. I viola troveranno ad attenderli Joaquin e l’ex capitano Pezzella. Proprio l’argentino ha rilasciato un’intervista a Fiorentina.it: «È solo un’amichevole, ma ritrovare tanti ex compagni e amici». Intanto stasera appuntamento alla Tana Del Pirata a Marina di Castagneto Carducci alle 18.30, con il talk moderato da Mario Tenerani, con ospiti Leonardo Semplici, Roberto Pruzzo, Xavier Jacobelli, Niccolò Ceccarini e Lorenzo De Santis. Lo scrive La Nazione.

