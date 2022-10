Nazione, Fiorentina obiettivo minimo centrato: il primo posto è possibile, non è solo un sogno 

L’obiettivo è centrato. Almeno quello minimo che si è delineato lungo il percorso. Con la doppia vittoria sugli Hearts la Fiorentina ha sistemato la classifica del Gruppo A di Conference League. L’Istambul Basaksehir primo a quota 10, poi ecco i viola a 7 punti. Difficile pensare che gli scozzesi (fermi a tre) e l’RFS di Riga (a quota 2), possano impensierire turchi e viola per il passaggio del turno. Ma è altrettanto difficile per la Fiorentina sorpassare i turchi. Anche se qualche possibilità c’è ancora. In primis, naturalmente, vincendo lo scontro diretto in programma giovedì 27 ottobre al Franchi. Vincerlo con quattro gol di scarto farebbe scattare il sorpasso. In caso di vittoria con tre gol di scarto (gli stessi subiti in Turchia) entrerebbe in gioco la differenza reti generale. Che sarebbe pari. Al momento il Basaksehir ce l’ha di +10 e la Fiorentina è ferma a +4.

Con gli ipotetici tre gol del Franchi entrambe le squadre si troverebbero a +7. Ed in quel caso tutto si deciderebbe all’ultima giornata, con la Fiorentina di scena in Lettonia e con la squadra di Emre impegnata ad Istambul contro gli Hearts. Vincere con meno di tre gol di scarto lascerebbe la classifica immutata e bisognerebbe sperare in uno scivolone del Basaksehir. In ottica Sedicesimi di finale, ci sarebbe da mettere in conto uno spareggio (sorteggio il 7 novembre) in programma il 16 ed il 23 febbraio contro le terze provenienti dall’Europa League. Ad oggi è lo scenario più probabile. Ma la Fiorentina proverà a sfruttare gli ultimi 180’ minuti per evitarlo. Lo scrive La Nazione.

