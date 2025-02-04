Nazione: “Fiorentina-Inter la gara maledetta. Avrà un inizio insolito questa partita”

Fiorentina-Inter ripartirà al 16' con una rimessa laterale per i viola

Fiorentina-Inter riprenderà in modo insolito, dal 16' del primo tempo con una rimessa laterale per la squadra di Raffaele Palladino. Il match, interrotto il 1 dicembre dopo il malore di Edoardo Bove, era stato sospeso e poi rinviato, lasciando un clima di apprensione.

Si ripartirà dal punteggio di 0-0, senza sanzioni disciplinari e senza i giocatori tesserati dopo quella data, che Palladino potrà invece schierare lunedì a San Siro. Gli spettatori con biglietto o abbonamento conservano il posto, e la Fiorentina ha rimesso in vendita i tagliandi residui, puntando a superare i 22.000 presenti annunciati per la gara originale. Lo riporta La Nazione.

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