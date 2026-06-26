Nazione: “Fiorentina forte su Okoli: Paratici pronto ad offrire 5 milioni al Leicester”
La retrocessione del club inglese in terza serie ha aperto un'occasione di mercato che Paratici vuole cogliere
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2026 09:09
Fiorentina che in difesa rimane segnalata fortemente su Okoli. La retrocessione del Leicester in terza serie inglese ha aperto un'occasione di mercato che Paratici vorrebbe cogliere. I viola sono disposti a mettere sul piatto 5 milioni di euro. Lo riporta La Nazione.