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Nazione: “Fiorentina forte su Okoli: Paratici pronto ad offrire 5 milioni al Leicester”

La retrocessione del club inglese in terza serie ha aperto un'occasione di mercato che Paratici vuole cogliere

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2026 09:09
Nazione: “Fiorentina forte su Okoli: Paratici pronto ad offrire 5 milioni al Leicester” -
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
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Fiorentina che in difesa rimane segnalata fortemente su Okoli. La retrocessione del Leicester in terza serie inglese ha aperto un'occasione di mercato che Paratici vorrebbe cogliere. I viola sono disposti a mettere sul piatto 5 milioni di euro. Lo riporta La Nazione.

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