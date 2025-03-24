Nazione: "Fiorentina, dai prestiti un tesoretto da 60 milioni? Difficile. In quattro torneranno a Firenze"

La Fiorentina dovrà riflettere a lungo su una squadra intera di giocatori

Una squadra intera. E in qualche ruolo c'è pure la riserva. La Fiorentina con loro dovrà riflettere a lungo nel corso dei prossimi mesi, anche se per alcuni l'ultima parola non ce l'ha più il club viola. Stiamo parlando dei giocatori in prestito, che la Fiorentina (tra agosto e gennaio) non ha ritenuto funzionali al progetto tecnico di Raffaele Palladino. Quattro torneranno certamente alla base perché ceduti in prestito secco: Bianco dal Monza, Christensen dalla Salernitana, Kouame dall'Empoli e Valentini dal Verona. Gli altri potrebbero formare (diritti di riscatto alla mano per i rispettivi club) un tesoretto da circa 60 milioni. Ma oggettivamente è complicato incastrare tutti i pezzi del puzzle. Lo scrive La Nazione.