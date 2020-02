La Nazione in edicola oggi torna sulla decisione di stangare la Fiorentina dopo l’infuocato post gara contro la Juve. A subirne le conseguenze ad oggi sono tre dirigenti viola: multa complessiva da 55mila euro comminati dal Giudice sportivo per Antognoni, Barone e Pradè, per il fatto di essersi rivolti “con frasi ingiuriose e comportamento aggressivo” nei confronti della terna arbitrale. Dalla giustizia ordinaria è invece attesa una decisione sulle frasi di Commisso: servirà più tempo, ma la sensazione è che in questo caso si possa chiudere un occhio.