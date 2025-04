Nazione: “Fiorentina, che incubo le piccole! Persi 19 punti in 13 gare. Squadra peggiore in A”

Le piccole continuano ad essere una spina nel fianco. La Fiorentina è la squadra che ha lasciato più punti per strada con le formazioni di ultima fascia, precisamente 19 punti su 13 gare (in cui ha conquistato solo 20 punti sui 39 disponibili, cioè il 51% sul totale). Anche il Bologna di Italiano può lamentare una certa incapacità nel conquistare punti contro le piccole, contro cui ha perso 16 punti in 16 gare, conquistando, però, 32 punti, ossia il 67% di quelli a disposizione.

Non bene neanche la Roma che, per adesso, lamenta la mancanza di 13 punti, spalmati, però, su un totale di 15 gare. Stesso discorso per la Juventus, con 10 punti buttati in 11 partite. L’unica squadra “ammazzapiccole” è soltanto la capolista Inter, con soli 2 punti persi (un pareggio contro il Monza) in 13 gare disputate. Lo scrive La Nazione.