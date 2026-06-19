Nazione: “Fiorentina-Burnley trattativa avviata per Koleosho: Paratici vuole chiudere a 8 milioni”

Si respira ottimismo sull’esito dell’affare Koleosho

La prossima sarà la settimana nella quale decollerà il mercato della Fiorentina. Una mezza ammissione - l'unica di giornata - Fabio Paratici l'ha regalata su un giocatore da giorni accostato alla Fiorentina. «I giocatori bravi piacciono a tutti, Koleosho è uno di questi». Che per quanto è stato abbottonato il ds viola sembra una conferma bella e buona dell'interesse gigliato. Trattativa avviata col Burnley, appena retrocesso in Championship. Affare intorno ai 10 milioni di euro, la Fiorentina vorrebbe risparmiarne almeno un paio ma la vetrina della Nazionale ha contribuito a far lievitare il prezzo. In ogni caso si respira ottimismo. Lo scrive La Nazione.