Nazione: “Fiorentina a caccia del colpaccio, Bologna vale la salvezza. Oggi tocca a Piccoli”

C’è bisogno di vincere. Vincere per ‘strappare’ la classifica, chiamarsi, almeno per il momento e per la prima volta in questa stagione, fuori dal pacchetto delle squadre candidate alla retrocessione. Vincere, anche e molto semplicemente, per togliersi una soddisfazione, dopo aver mollato i tre punti nel finale contro due big come Lazio e Milan. Bologna-Fiorentina, al netto di uno stato d’animo dettato dal dolore per la morte del presidentde Commisso, rappresenta per la squadra viola una tappa fondamentale nella rincorsa alla salvezza.

Sul piano del gioco, nelle ultime tre partite andate in archivio (Cremonese, Lazio e Milan), la Fiorentina ha lanciato piccole ma preziose tracce di risveglio. Di rilancio. Ok, la difesa, ha continuato a segnare il passo, ma altrove, fra la mediana e le corsie esterne (dove Gud si è riscoperto giocatore di qualità), le cose hanno iniziato ad andare meglio. Ed è da qui che Vanoli vuole che il gruppo riparta oggi nella sfida di Bologna. Dove per affrontare il pressing e l’offensiva (che firenze conosce molto ma moltto bene) che portano il marchio di Vincenzo Italiano, bisognerà essere se non perfetti almeno convinti che questa Fiorentina ha un potenziale di gioco, risultati e ambizioni rimasti (per troppo tempo) inespressi.

Il mercato, poi, sta plasmando una squadra dal profilo diverso, sicuramente da un assetto tattico sempre più lontano dal passato horror e già oggi al Dall’Ara, Vanoli potrebbe decidere di ricorrere a uno dei volti nuovi (Brescianini), per poi sfruttare a partita in corso gli inserimenti di Solomon, giocatore prezioso per il modulo offensivo (quel 4-1-4-1 che può trasformarsi in un 4-3-3) cpn cui la Fiorentina he deciso di scalare la classifica nella direzione di una collocazione più tranquilla.

Quindi Kean. Stagione complicata quella di Moise. Al punto che anche oggi, la sua presenza nel derby della verità è scivolata in una mancata convocazione. L’attaccante continua ad avere una caviglia che gli impedisce di poter essere e dare il massimo. Ha lavorato (a scartamento ridotto) nei giorni scorsi per potersi mettere a disposizione del match di questo pomeriggio. Era ed è questa la sua volontà, la sua intenzione, ma forza di volontà e voglia di farcela spesso non vanno di pari passo con la realtà dei fatti. E Moise è rimasto a casa. Così, quella di Bologna, sarà una nuova chance per Roberto Piccoli. Centravanti – pagato da centravanti nel giorno del suo acquisto dal Cagliari – che ancora non ha messo in mostra la sua forza di bomber. I gol di Piccoli (esattamente come quelli di Kean) sono quello di cui la Fiorentina ha un bisogno da matti. E Piccoli, da parte sua, ha una necessità straordinaria (e impellente) di dimostrarsi quello che sa di essere. Offre tutto questo la strana, surreale e dolorosa trasferta di Bologna. Lo riporta La Nazione.