Nazione: "Filippi alla Fiorentina, è il preparatore dei numeri 1. Lavorerà con Grosso"

Un altro uomo di fiducia di Paratici è pronto a raggiungere Firenze

Un altro uomo di fiducia di Fabio Paratici è pronto a raggiungere Firenze. La rivoluzione avviata dal ds viola non sta riguardando solo la costruzione della rosa ma anche le figure che lavoreranno a stretto contatto con Fabio Grosso e la prima squadra. L'ultimo innesto in ordine di tempo è quello di Claudio Filippi, preparatore dei portieri di grande esperienza che nelle prossime ore diventerà un nuovo membro dello staff della Fiorentina.

Reduce dall'esperienza al Milan insieme a Max Allegri, conclusa dopo appena una stagione, Filippi ha salutato il club rossonero sabato ed è ora pronto a iniziare una nuova avventura in viola. Per lui è già pronto un contratto di quattro anni, con il debutto fissato per il ritiro estivo che scatterà a inizio luglio al Viola Park. Classe 1965, Filippi porta in dote un curriculum di assoluto livello: dopo le esperienze con Chievo, Roma, Siena e Parma, il suo nome si è legato soprattutto alla Juventus, dove ha lavorato per oltre dieci anni come responsabile dell'area portieri. Un lungo percorso condiviso con allenatori come Conte e Allegri che lo ha reso una delle figure più apprezzate del settore.

La scelta di Paratici non è casuale: i due si conoscono bene dai tempi bianconeri e il dirigente ha individuato in Filippi il profilo ideale per far crescere i portieri di tutta rosa (oltre che, forse, una sua figura di riferimento dentro lo spogliatoio). Il suo arrivo apre di conseguenza più di un interrogativo sul futuro degli attuali preparatori viola, Giorgio Bianchi e Alessandro Dall'Omo: legati a David De Gea, entrambi hanno ancora un anno di contratto e attendono indicazioni dalla società sul proprio destino. Non è escluso che i due possano essere destinati ad altri incarichi all'interno del club (ma a decidere sarà Filippi stesso). Lo scrive La Nazione.