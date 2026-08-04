Nazione: “Favasuli va al Napoli, la Fiorentina incasserà 5 milioni grazie al 50% sulla futura rivendita”

Una scelta quella viola particolarmente redditizia

Il trasferimento di Costantino Favasuli dal Catanzaro al Napoli porta benefici anche alla Fiorentina. L'esterno classe 2004, cresciuto nel settore giovanile viola, si prepara infatti a cambiare maglia per una cifra complessiva di circa 10 milioni di euro. Affare che consentirà al club viola di incassare all'incirca la metà dell'importo (5 milioni).



Al momento della cessione del giocatore, infatti, la Fiorentina aveva mantenuto il 50% sulla futura rivendita, una scelta che oggi si rivela particolarmente redditizia. Per la dirigenza gigliata si tratta anche di un riconoscimento per il lavoro svolto nel settore giovanile. Favasuli è infatti uno dei prodotti del vivaio che, dopo aver completato il proprio percorso di crescita lontano da Firenze, è riuscito a imporsi nel calcio italiano. Lo scrive La Nazione.