Nazione: “Fagioli il migliore. Cerca di dare ordine ad un caos fiale. Oltre a segnare si sacrifica in copertura”

Nicolò Fagioli senza dubbi il migliore in campo, La Nazione gli dà un 7: “Cerca di mettere ordine in un caos organizzativo totale e le sue qualità glielo permettono anche in questa gara senza senso giocata dalla Fiorentina. Ha fiducia, sta bene e si vede. Soprattutto sente la fiducia dell’ambiente e questo lo sta aiutando a trovare continuità di rendimento. Oltre a segnare un gol di istinto e qualità tecniche, si sacrifica in copertura dimostrando di essere un giocatore decisivo in entrambe le fasi”.