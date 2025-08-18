Nazione fa chiarezza: “Fantomatica bassa clausola nel contratto di De Gea? Non esiste”

Le priorità restano al momento le operazioni in uscita. Se sabato è stata la giornata di Gosens accostato all’Atalanta, quella di ieri è stata una domenica nella quale da Manchester hanno tratteggiato un romantico (quanto improbabile) ritorno di David De Gea per difendere la porta dei Red Devils. Complice anche una fantomatica e bassa clausola rescissoria nel contratto del portiere. Clausola che, per inciso, non esiste. E di certo non sono questi i calciatori che la Fiorentina ha bisogno di cedere. Lo scrive La Nazione.