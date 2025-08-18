18 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:10

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione fa chiarezza: “Fantomatica bassa clausola nel contratto di De Gea? Non esiste”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 13.04.2025, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

18 Agosto · 08:36

De GeaFiorentina

Non è sicuramente De Gea il calciatore che la Fiorentina ha bisogno di vendere

Le priorità restano al momento le operazioni in uscita. Se sabato è stata la giornata di Gosens accostato all’Atalanta, quella di ieri è stata una domenica nella quale da Manchester hanno tratteggiato un romantico (quanto improbabile) ritorno di David De Gea per difendere la porta dei Red Devils. Complice anche una fantomatica e bassa clausola rescissoria nel contratto del portiere. Clausola che, per inciso, non esiste. E di certo non sono questi i calciatori che la Fiorentina ha bisogno di cedere. Lo scrive La Nazione.

