Nazione evidenzia: “Un Dodò irriconoscibile, tra le prime missioni di Pioli c’è quella di recuperarlo”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

Il rilancio della Fiorentina non può che passare anche da Dodò

Una delle prime missioni di Stefano Pioli nel corso della settimana sarà quella di recuperare Dodò, sicuramente fra i calciatori più in difficoltà contro il Pisa. Novità spiacevole, di quelle che nemmeno ti aspetti. Perché il rilancio della Fiorentina non può che passare (anche) dalle giocate del brasiliano. Parso nervoso, poco concentrato e persino poco dinamico. Un Dodò francamente mai visto in maglia viola. Lui che anche quando non era al meglio ha sempre sopperito con altre caratteristiche. La mancata sostituzione ha sorpreso tutti, con Pioli che ha rinunciato anche a due cambi (sono entrati solo Piccoli, Sohm e Dzeko).

Anche i numeri raccontano quel che si è visto a occhio nudo. Palloni toccati 46, passaggi andati a buon fine il 64%. Dei duelli fatti, 11, ne ha vinti meno della metà (5) contro avversari sulla carta largamente inferiori a lui. Alto, di contro, il numero dei palloni persi: ben 13. Statistiche che confermano una partita difficile, di quelle che Dodò deve cancellare il più in fretta possibile per tornare quello che hanno sempre conosciuto i tifosi viola. Tra l’altro aveva iniziato la stagione con lo stesso entusiasmo di sempre nonostante un rinnovo che non è arrivato e per il quale (al momento) non ci sono sostanziali novità positive. Adesso invertire la rotta è prioritario. Lo scrive La Nazione. 

