Nazione evidenzia: “Ennesima serata amara, beffa servita in pieno recupero. Ancora una volta”

L’ennesima serata amara, con la beffa servita in pieno recupero. Ancora una volta. Ma Vanoli, quando ormai nella pancia del Franchi è quasi mezzanotte, predica calma e fiducia, perché «Siamo un gruppo unito e tutti sappiamo qual è il nostro obiettivo, anche se ci vorrà tempo e pazienza». Messaggio di speranza, anche se poi l’analisi della partita riporta alle criticità del momento. «Non puoi concedere quella facilità nel cross soprattutto quando ti sei messo a cinque, gli esterni devono essere più aggressivi per non abbassarci. Purtroppo a volte quando subentra la paura noi non siamo bravi a difendere in area e concediamo tanti cross». Vanoli indica la strada. Lo riporta La Nazione.