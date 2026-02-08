8 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:28

Nazione evidenzia: "Ennesima serata amara, beffa servita in pieno recupero. Ancora una volta"

Nazione evidenzia: “Ennesima serata amara, beffa servita in pieno recupero. Ancora una volta”

8 Febbraio

Aggiornamento: 8 Febbraio 2026 · 09:48

Fiorentina

Vanoli predica calma e fiducia

L’ennesima serata amara, con la beffa servita in pieno recupero. Ancora una volta. Ma Vanoli, quando ormai nella pancia del Franchi è quasi mezzanotte, predica calma e fiducia, perché «Siamo un gruppo unito e tutti sappiamo qual è il nostro obiettivo, anche se ci vorrà tempo e pazienza». Messaggio di speranza, anche se poi l’analisi della partita riporta alle criticità del momento. «Non puoi concedere quella facilità nel cross soprattutto quando ti sei messo a cinque, gli esterni devono essere più aggressivi per non abbassarci. Purtroppo a volte quando subentra la paura noi non siamo bravi a difendere in area e concediamo tanti cross». Vanoli indica la strada. Lo riporta La Nazione.

 

