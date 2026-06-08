Nazione esce allo scoperto: “La Fiorentina è su Koleosho del Paris. Per la difesa piace Okoli del Leicester”
C'è grande interesse nei confronti di Koleosho
A cura di Redazione Labaroviola
08 giugno 2026 09:16
Così come piace Luca Koleosho , giovane (classe 2004) attaccante statunitense, naturalizzato italiano, del Paris Fc, ma in prestito dal Burnley. C'è grande interesse attorno a lui. Un profilo molto simile è quello di Caleb Okoli . Il difensore centrale nato a Vicenza nel 2001 è reduce da una dura stagione col Leicester. Lo riporta La Nazione.