Nazione esce allo scoperto: “Il 6 luglio verranno presentate le nuove maglie della Fiorentina in un hotel”

In un hotel del centro storico verranno svelate le nuove maglie da gioco

La nuova Fiorentina è pronta a partire. Dopo le indicazioni della conferenza stampa dei dirigenti, il club ha definito il calendario che segnerà l'inizio della stagione 2026/27. Il primo evento sarà il 6 luglio, quando in un hotel del centro di Firenze verranno svelate le nuove maglie da gioco firmate Joma. Lo riporta La Nazione.