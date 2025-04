Nazione esalta Mandragora: “Gol da figurina! Otto gol e cinque assist. Meriterebbe la Nazionale”

Otto gol e cinque assist. Ma per coronare la stagione migliore della carriera Rolando Mandragora ha scelto la perla in rovesciata contro l’Empoli. «Di cose belle ce ne sono tante, sono contento di aver fatto un bel gol. Sono ancora più contento per il gol di Adli, siamo una squadra di ragazzi per bene e lui si merita tutto questo dopo un periodo difficile».

Rolando cuore d’oro, ha sempre dimostrato di avere un pensiero per gli altri prima che per se stesso. Ma la copertina di recente se l’è presa parecchie volte. Prestazioni di sostanza condite da gol pesantissimi. Dopo stagioni da comprimario adesso è diventato indispensabile per la Fiorentina. Con un occhio alle prossime convocazioni di Luciano Spalletti. Un giro azzurro lo meriterebbe eccome. Lo scrive La Nazione.