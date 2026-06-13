Nazione esalta Kanté: "L'uomo in mediana che serve a Grosso. Concorrenza importante per il talento del West Ham"
Il nome per il centrocampo è quello del francese classe 2005
A cura di Redazione Labaroviola
13 giugno 2026 09:29
Da registrare per il centrocampo il nome di Mohamadou Kanté . Mediano francese classe 2005 di proprietà del West Ham, reduce dalla retrocessione in Championship. Concorrenza importante per un calciatore che ancora deve sbocciare, ma caratteristiche che riportano dritti all'identikit dell'uomo in mediana che serve a Fabio Grosso. Lo scrive La Nazione.