Firenze, Stadio Franchi, 05.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Nazione esalta Fagioli: “Oggi la Fiorentina non può farne a meno. Preciso e prezioso”

7 Gennaio · 09:49

Aggiornamento: 7 Gennaio 2026 · 09:49

Fagioli ora è il faro della mediana viola

Nel duello in mezzo al campo Cataldi si troverà di fronte Nicolò Fagioli, in questo momento il faro della mediana viola. Nicolò è cresciuto in concomitanza dell’arrivo di Vanoli. Il cambio modulo gli ha dato anche più sicurezza in un ruolo da play che anche Pioli gli voleva cucire addosso. Fagioli è un altro rispetto a quello di qualche settimana fa. Preciso, rapido, fa giocare bene la squadra. Prezioso anche in interdizione. Se c’è uno di cui non si può fare a meno, oggi è proprio lui. Lo scrive La Nazione.

