Nazione esalta Fagioli: “Oggi la Fiorentina non può farne a meno. Preciso e prezioso”

Nel duello in mezzo al campo Cataldi si troverà di fronte Nicolò Fagioli, in questo momento il faro della mediana viola. Nicolò è cresciuto in concomitanza dell’arrivo di Vanoli. Il cambio modulo gli ha dato anche più sicurezza in un ruolo da play che anche Pioli gli voleva cucire addosso. Fagioli è un altro rispetto a quello di qualche settimana fa. Preciso, rapido, fa giocare bene la squadra. Prezioso anche in interdizione. Se c’è uno di cui non si può fare a meno, oggi è proprio lui. Lo scrive La Nazione.