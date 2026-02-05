Nazione: “Entro mezzanotte la lista UEFA della Fiorentina: dei cinque nuovi innesti, due resteranno fuori”

Ultime ore di riflessione per Vanoli, che entro la mezzanotte di questa sera dovrà comunicare i tre cambi che vorrà effettuare per la lista Uefa in vista della seconda parte della stagione per quanto concerne la Conference League.

Al netto di un probabile nuovo avvicendamento tra Lamptey e Kouame e dell’esclusione certa di Christensen (il terzo portiere sarà Leonardelli), il tecnico gigliato dovrà decidere chi tagliare tra i nuovi. Dei cinque acquisti di gennaio (Solomon, Brescianini, Harrison, Fabbian e Rugani) due saranno costretti a rimanere fuori. Lo scrive La Nazione.