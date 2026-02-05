5 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:02

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Entro mezzanotte la lista UEFA della Fiorentina: dei cinque nuovi innesti, due resteranno fuori”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Entro mezzanotte la lista UEFA della Fiorentina: dei cinque nuovi innesti, due resteranno fuori”

Redazione

5 Febbraio · 09:26

Aggiornamento: 5 Febbraio 2026 · 09:26

TAG:

FiorentinaVanoli

Condividi:

di

Vanoli dovrà decidere chi tagliare

Ultime ore di riflessione per Vanoli, che entro la mezzanotte di questa sera dovrà comunicare i tre cambi che vorrà effettuare per la lista Uefa in vista della seconda parte della stagione per quanto concerne la Conference League.

Al netto di un probabile nuovo avvicendamento tra Lamptey e Kouame e dell’esclusione certa di Christensen (il terzo portiere sarà Leonardelli), il tecnico gigliato dovrà decidere chi tagliare tra i nuovi. Dei cinque acquisti di gennaio (Solomon, Brescianini, Harrison, Fabbian e Rugani) due saranno costretti a rimanere fuori. Lo scrive La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio