Nazione: “Emergenza sulle fasce, Dodò rischia di saltare almeno tre o quattro partite”

Quella in cui è da poco entrata la Fiorentina ha tutte le sembianze di un’emergenza sugli esterni. Perché, al netto del lungo stop di Lamptey (che tornerà solo a marzo), gli infortuni di Gosens e quello di Dodo costringeranno Vanoli a fare i salti mortali. Non certo una bella notizia visto che, tolto l’impegno di domani contro l’Aek Atene, da domenica in poi inizieranno una serie di scontri diretti c dove sarà necessario ruotare al meglio la rosa. Non potrà essere così né giovedì né a Bergamo, dove al momento gli unici esterni di ruolo a disposizione del tecnico sono Fortini e Parisi, oltre a Kouadio che tuttavia di professione fa il centrale.

A preoccupare in modo particolare, sono le condizioni di Dodo che rischia di saltare almeno tre-quatto partite e di rientrare tra qualche settimana. Quasi scontato il forfait di Gosens non solo contro i greci dell’ex Jovic ma anche con la Dea: più probabile che la Fiorentina voglia avere il tedesco al top a partire dall’impegno successivo, quello Reggio con il Sassuolo. Lo riporta La Nazione.