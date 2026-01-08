Nazione elogia Fagioli: “Uomo d’ordine, sta bene soprattutto mentalmente. Perla l’assist per Gosens”

Nicolò Fagioli è stato il migliore secondo La Nazione dà 7,5 in pagella: “Se adesso inizia anche a essere continuo nelle prestazioni la Fiorentina ha trovato il suo uomo d’ordine e di fatica in mezzo al campo: non si può prescindere da lui nelle due fasi. Sta bene fisicamente, ma soprattutto mentalmente e si vede. Salva la prima conclusione di Gila poi si ripete e sempre sulla linea. Quando ha il pallone tra i piedi si accende il planetario viola. Perla di intuizione pura l’assist per il gol di Gosens”.