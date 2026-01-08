8 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:04

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione elogia Fagioli: “Uomo d’ordine, sta bene soprattutto mentalmente. Perla l’assist per Gosens”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione elogia Fagioli: “Uomo d’ordine, sta bene soprattutto mentalmente. Perla l’assist per Gosens”

Redazione

8 Gennaio · 09:34

Aggiornamento: 8 Gennaio 2026 · 09:34

TAG:

FagioliFiorentina

Condividi:

di

Fagioli da 7,5 in pagella

Nicolò Fagioli è stato il migliore secondo La Nazione dà 7,5 in pagella: “Se adesso inizia anche a essere continuo nelle prestazioni la Fiorentina ha trovato il suo uomo d’ordine e di fatica in mezzo al campo: non si può prescindere da lui nelle due fasi. Sta bene fisicamente, ma soprattutto mentalmente e si vede. Salva la prima conclusione di Gila poi si ripete e sempre sulla linea. Quando ha il pallone tra i piedi si accende il planetario viola. Perla di intuizione pura l’assist per il gol di Gosens”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio