Nazione e la battuta su Vanoli: “Andiamo a giocare la Youth League? Convocati 8 primavera”

Scorrendo l’elenco dei convocati per la partita di questa sera contro lo Jagiellonia la battuta è venuta in mente a diversi. «Ma andiamo a giocare la Youth League?». In effetti le scelte di Paolo Vanoli sono state piuttosto nette, ma la sensazione che potesse esserci una sforbiciata significativa alla rosa impegnata in Polonia c’era da giorni. Certificata così – una volta di più – quella che è al momento la priorità. Testa e gambe al campionato, con il derby contro il Pisa all’orizzonte che dovrà necessariamente aggiungere tre punti alla classifica della Fiorentina.

E così a casa sono rimasti in diversi. In primis De Gea e Solomon non in perfette condizioni. Il portiere spagnolo è alle prese con una sub-lussazione del 3° dito della mano sinistra, mentre l’esterno ex Tottenham ha accusato una sindrome influenzale. Entrambi ci saranno in campionato. Così come Dodo e Kean, rimasti a lavorare al Viola Park. Con loro Gudmundsson (anche lui vuole esserci lunedì) e gli esclusi dalla lista Uefa Rugani e Brescianini. Di contro ecco l’esercito dei Primavera. Sono otto i ragazzi di Galloppa che proveranno a dare una mano alla prima squadra.

Priorità no, ma nemmeno una figuraccia. Il mantra al Viola Park era questo prima della partenza alla volta della freddissima Bialystok. Lo chiarì anche Fabio Paratici il giorno della sua presentazione: non si può andare in giro per l’Europa a snobbare le partite. La Fiorentina rappresenta Firenze nel mondo. Non solo in ambito calcistico. Chi scenderà in campo dovrà fare la propria parte. Senza alcun dubbio. Poi si vedrà anche in vista della partita di ritorno, per la quale potranno esser fatte anche altre valutazioni. In ogni caso il solo Balbo fra i baby potrebbe avere una chance sulla sinistra anche se da quanto emerge il titolare dovrebbe essere quasi sicuramente Gosens.

A destra spazio a Fortini, in mezzo a protezione di Lezzerini ci saranno Comuzzo e Ranieri. Ndour agirà da vice Fagioli (ha viaggiato con la squadra in Polonia, ma è quello da tutelare di più e difficilmente giocherà). Mezzali d’inserimento con Mandragora (out per squalifica col Pisa) e Fabbian, che avrà una chance significativa per ribaltare la gerarchia di Vanoli nel costante duello con Brescianini. A destra Harrison, a sinistra riecco Fazzini che ha bisogno di togliersi di dosso un po’ di ruggine. E il centravanti sarà Piccoli, pungolato alla vigilia anche dal tecnico avversario Siemieniec («Non c’è Kean, ma lui costa 25 milioni…»).

Fiorentina con 350 tifosi al seguito a caccia di una soddisfazione europea. L’obiettivo era quello di arrivare meglio alla sfida polacca. Con più punti in campionato. Così non è stato, la battaglia salvezza ha imposto per il momento scelte dolorose. Con la speranza e l’auspicio che lo scenario possa ribaltarsi nell’immediato futuro. Ma stasera, intanto, c’è da rimanere dentro la competizione. Lo riporta La Nazione.