La Nazione oggi in edicola da 5,5 a Raffaele Palladino: “Si può girare come si vuole, ma sono due punti persi. Magari non solo per quanto fatto in campo, ma banalmente perchè al Parma la Fiorentina ha lasciato 4 punti, tra andata e ritorno. E questi pesano, soprattutto perché si ha la netta sensazione che osando si poteva provare a fare qualcosa in più. Esempio? Non togliere Gud e inserire invece Zaniolo per aumentare il potenziale of-fensivo. Con il senno di poi…”