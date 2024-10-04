Nazione dura nei confronti di Beltran: "C'è da chiedersi quale può essere il suo ruolo"

Prestazione da 5, per Palladino è un trequartista

Secondo La Nazione oggi in edicola, Lucas Beltran con un 5 in pagella, è stato il peggiore in Fiorentina-New Saints, ecco cosa si legge nel quotidiano: "Cerca fortuna e un po’ di riscatto. Ha voglia e si vede, ma le occasioni a disposizione sono poche. Prova a trovare più spazio (e palloni giocabili) accorciando sulla mediana. Tante tracce accompagnate da pochi risultati concreti. C’è da chiedersi quale davvero possa essere il suo ruolo. In questo caso Palladino lo spedisce sulla trequarti. Rischia di perdersi Dal 58’ Kean".

https://www.labaroviola.com/gazzetta-dura-ikone-non-ne-azzecca-una-sottil-fischiatissimo-si-salva-solo-adli/270836/