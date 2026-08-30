Nazione dura: “Fiorentina cantiere senza fondamenta. Squadra senza intensità e cattiveria”

Niente, il vuoto assoluto, nonostante gli occhi della storia che ti guardano

Dura far finta di niente, dura tirare in ballo la sfortuna. C'è da lavorare, tanto da lavorare. A soli tre giorni dalla fine del mercato la Fiorentina è un cantiere che non ha ancora posato le sue fondamenta. Ma quello che colpisce di più, al di là delle dinamiche di un mercato che penalizza la squadra, è la prestazione di chi è sceso in campo. Non si sono visti né orgoglio, né rispetto. Niente, nessun moto emotivo per i tifosi, per la maglia, per la festa e per i cento anni di una società che merita molto di più di quello che ha raccolto nell'ultimo quarto di secolo.

Niente, il vuoto assoluto, nonostante gli occhi della storia che ti guardano e quei giocatori in tribuna che hanno lasciato un segno davvero indelebile. Si è visto davvero poco. Ed è inutile cercare di essere bellini se poi ti distrai alla prima imbucata. E' vero, ci sono due pali, ma perdere la seconda di fila e farlo in casa col Frosinone nel giorno del centenario fa davvero male. La qualità, sulla carta, ci sarebbe. Mancano invece intensità e cattiveria. Un conto è la teoria, un conto il campo. E Grosso, ora deve correre urgentemente ai ripari. Lo riporta La Nazione.