Nazione: “Due vittorie consecutive mai registrate in stagione dalla Fiorentina. Palle inattive fin qui croce”

Due vittorie consecutive la stagione della Fiorentina non le aveva mai registrate. Basta questo per bollare il successo di Bialystok come particolarmente utile. Per il cammino europeo, certo, ma anche e soprattutto per guadagnare autostima in vista della volata finale di stagione. Numeri piacevoli da snocciolare, come il clean sheet di Lezzerini, celebrato sui social da tantissimi suoi compagni. Il ‘Lezze’ non è stato particolarmente impegnato dagli attaccanti polacchi, ma si era intuito già da tempo che nel gruppo si fosse calato alla grande.

E poi le palle inattive, fin qui croce della Fiorentina. Per una notte sono diventata delizia. Il gol che sblocca la gara nasce da un corner, poi da una pennellata di Fazzini sulla testa di Ranieri. Il raddoppio è la palla ferma per antonomasia. Certo, il pallone sotto l’incrocio ci va messo. Ma Mandragora non è nuovo a soluzioni del genere. E poi il rigore procurato e calciato da Piccoli. Di contro la difesa viola ha sofferto poco le situazioni su palla inattiva (tolto il palo su punizione). Ripartire dalle basi è stato fondamentale. Concetti semplici, letture ben fatte. Da replicare anche da lunedì. Quando il pallone scotterà di più. Lo scrive La Nazione.