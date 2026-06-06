Nazione: “Dragusin è un pallino di Paratici. Ma il Tottenham spara, lo valuta almeno 20 milioni”

L’impronta di Paratici potrebbe cambiare le carte in tavola

Tra i profili seguiti spicca il centrale difensivo Radu Dragusin , da tempo un vero e proprio pallino del dirigente viola, accostato alla Fiorentina anche nell'ultima sessione di mercato invernale. Altri tempi e altre situzioni, certo. Ma adesso l'impronta di Paratici su questo mercato e forte e potrebbe cambiare la carte in tavola, pur restando complicato lo scoglio della valutazione che il Tottenham ha dato al centrale di difesa rumeno: almeno 20 milioni. Lo scrive La Nazione.