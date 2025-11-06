Nazione: “Doppia chance per Galloppa. Dzeko con Piccoli in attacco. Fortini e Parisi cursori esterni”

Galloppa avrà una doppia chance — probabile che sieda in panchina anche a Marassi – per riprendersi la Fiorentina, ma soprattutto la fiducia dei giocatori. L’idea di calcio di Galloppa è chiara, provata in allenamento e forse azzardata oggi nel pomeriggio inoltrato: Fiorentina con Martinelli in porta, là davanti Piccoli, con cursori esterni Fortini e Parisi, sempre in un logica di turnazione, con un salto verso un calcio più ambizioso, riproponendo anche Dzeko accanto, o più staccato, rispetto al riferimento offensivo centrale. Insomma, un 3-5-2, anche se non è escluso, magari per Marassi, che si possa varare un assetto più prudente, ma allo stesso tempo di sostegno alla manovra, come il 4-3-2-1. Lo scrive La Nazione.