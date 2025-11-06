6 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:16

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Doppia chance per Galloppa. Dzeko con Piccoli in attacco. Fortini e Parisi cursori esterni”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Doppia chance per Galloppa. Dzeko con Piccoli in attacco. Fortini e Parisi cursori esterni”

Redazione

6 Novembre · 12:05

Aggiornamento: 6 Novembre 2025 · 12:05

TAG:

DzekoFiorentina

Condividi:

di

A Marassi, Galloppa potrebbe cambiare modulo

Galloppa avrà una doppia chance — probabile che sieda in panchina anche a Marassi – per riprendersi la Fiorentina, ma soprattutto la fiducia dei giocatori. L’idea di calcio di Galloppa è chiara, provata in allenamento e forse azzardata oggi nel pomeriggio inoltrato: Fiorentina con Martinelli in porta, là davanti Piccoli, con cursori esterni Fortini e Parisi, sempre in un logica di turnazione, con un salto verso un calcio più ambizioso, riproponendo anche Dzeko accanto, o più staccato, rispetto al riferimento offensivo centrale. Insomma, un 3-5-2, anche se non è escluso, magari per Marassi, che si possa varare un assetto più prudente, ma allo stesso tempo di sostegno alla manovra, come il 4-3-2-1. Lo scrive La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio