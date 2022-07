Nazione, dopo Moena una tournée in Austria? La Fiorentina ci sta pensando

L’estate viola è ancora in via di definizione per quel che riguarda il dopo Moena. La certezza è che la Fiorentina resterà in Val di Fassa fino al 24 luglio e sono ipotizzabili alcuni giorni di riposo dopo il ritorno a Firenze. In un primo momento sembrava che la squadra viola potesse completare la preparazione al centro sportivo ‘Davide Astori’ in vista dell’esordio in campionato e nei Play Off di Conference League. In realtà i piani potrebbero cambiare.Allo studio della società c’è una mini tournée in Austria. In quest’ottica va inserita anche una sfida amichevole di assoluto rilievo, in programma nel weekend del 6-7 agosto (l’ultimo precampionato) contro il Betis Siviglia allo stadio ‘Benito Villamrìn’. Lo scrive La Nazione.

