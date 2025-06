Nazione: “Dopo 34 anni torna il derby Fiorentina-Pisa. Trasferte a rischio per entrambe le tifoserie”

Per motivi di sicurezza, la Lega ha stabilito l’obbligo di alternare le partite in casa e in trasferta per tutto il campionato, una misura pensata soprattutto per prevenire possibili tensioni tra tifoserie. Questo provvedimento è già di per sé indicativo dell’intensità della rivalità tra i sostenitori del Pisa e quelli della Fiorentina, due squadre che nella prossima Serie A si ritroveranno di fronte a 34 anni di distanza dall’ultima sfida. L’ultimo incontro nel massimo campionato tra viola e nerazzurri risale infatti al 24 febbraio 1991, quando la squadra guidata da Lazaroni vinse con un netto 4-0 al Franchi.

Il primo derby dell’Arno della stagione 2025/26 si giocherà alla 5ª giornata, il 28 settembre, all’Arena Garibaldi. È molto probabile che i tifosi della Fiorentina non potranno seguire la squadra in trasferta, a causa di possibili limitazioni imposte per motivi di ordine pubblico. Il ritorno, previsto per il 26° turno il 22 febbraio, si disputerà allo stadio Franchi, e anche in quell’occasione è verosimile che la Questura decida di vietare l’accesso al settore ospiti ai tifosi pisani. A riportarlo è La Nazione.