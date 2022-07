Nazione, domani la Fiorentina in Austria: stress test con le big per i difensori viola

Si riparte, comincia la seconda fase della preparazione estiva della Fiorentina. L’appuntamento è per domani mattina, quando la squadra partirà alla volta di Mils, cittadina austriaca nei pressi di Innsbruck che ospiterà i viola fino al primo di agosto, quando la comitiva si sposterà a Grödig dopo l’amichevole contro il Galatasaray (in programma sabato sera alle 19.00). E proprio il livello delle amichevoli si alzerà in modo netto. Lo ha sottolineato mister Italiano nella conferenza stampa che ha chiuso il ritiro in Val di Fassa e c’è curiosità nel vedere la Fiorentina all’opera contro squadre di livello internazionale. A Moena 28 gol segnati ed 1 subìto (contro il Trento, per un errore di Rasmussen in versione terzino sinistro adattato). Di fatto esercizi di palleggio, possesso palla, soluzioni offensive.

Dal Galatasaray in poi ci sarà lavoro anche per la difesa e per i portieri. L’attesa è proprio questa: capire come la Fiorentina lavori nella propria metà campo. Prima il Galatasaray, poi la Nazionale del Qatar che ospiterà i prossimi Mondiali. Squadra solida, ha già pareggiato 0-0 contro il Maiorca ed ha vinto 2-1 contro l’Udinese. Domenica prossima sfiderà la Lazio. Infine, il 6 di agosto, il Betis Siviglia chiuderà il precampionato viola. Lì dietro ci sarà spazio per tutti: da Terracciano a Gollini, passando per Igor e Quarta. E l’obiettivo è quello di mandare in campo anche Dodô (c’è la deroga se non si fosse ancora liberato uno slot per tesserarlo). E poi Milenkovic. Se sarà ancora del gruppo sarà il pilastro nei test più probanti. Ed a quel punto sarebbe anche ad un passo dalla permanenza in viola (con rinnovo del contratto). La Fiorentina vuole chiudere la vicenda che lo riguarda entro il ritorno a Firenze (7 agosto). In un senso o nell’altro. Lo scrive La Nazione.

