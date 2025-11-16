Nazione: “Dodò tra i più criticati. Sorriso spento da mesi, ma disponibilità totale a Vanoli”

Stesso discorso per Dodo, quasi fotocopia. Il brasiliano di problemi fisici non he ha avuti, ma ha perso smalto e brillantezza tranne in rare eccezioni. Di più, da beniamino dei tifosi è finito per essere uno dei più criticati. Sorriso spento da mesi, la polemica social con il follow tolto alla Fiorentina su Instagram che lo stesso Vanoli ha voluto smorzare, chiedendo a tutti un uso dei social più responsabile. Periodo un po’ così, ma la disponibilità è stata subito totale per assecondare le richieste del nuovo tecnico. Si riparte così, mettendosi alle spalle una prima parte di stagione da incubo, con la consapevolezza di poterne venire fuori a patto che in tanti tornino loro stessi. A cominciare proprio da Dodo e Gosens. Frecce che devono tornare a essere appuntite. Lo riporta La Nazione.