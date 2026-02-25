25 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:09

Nazione: “Difficile immaginare che l’11 della Fiorentina sia diverso da quello dell’andata”

Possibile il debutto di qualche giovane della Primavera

Difficile ipotizzare che l’undici di partenza con i giallorossi dello spavaldo Siemieniec (all’andata dichiarò che tutti si sarebbero ricordati il suo nome e che la Fiorentina sarebbe stata costretta a far giocare i big nel match di ritorno, salvo poi perdere con tre gol di scarto) sarà diverso da quello visto sei giorni fa in Polonia: l’unica eccezione potrebbe essere rappresentata da Fortini che, complice la squalifica di Dodo per il prossimo turno di campionato, potrebbe riposare. Possibile anche il debutto di qualche giovane della Primavera, anche se a chiarire tutto ci penserà oggi Vanoli nella conferenza stampa delle 12.15 al Viola Park. Lo scrive La Nazione. 

