Nazione: Della Valle potrebbe presentarsi al centro sportivo. Stasera allo stadio...

Scrive La Nazione, la Juventus nel 2018 deve ancora subire un gol (14 gol fatti, zero presi in 6 partite). Il record diventa pazzesco considerando le ultime 15 gare: solo una rete subita, quella segna...

Scrive La Nazione, la Juventus nel 2018 deve ancora subire un gol (14 gol fatti, zero presi in 6 partite). Il record diventa pazzesco considerando le ultime 15 gare: solo una rete subita, quella segnata da Caceres a Verona. (...) Il clima a Firenze non è ottimo dal punto di vista dei sentimenti, oggi dopo la rifinitura potrebbe presentarsi al centro sportivo Andrea Della Valle (ma non sarà/sarebbe poi presente allo stadio). Resta il fatto, è un dato statistico, che alla vigilia di Bologna-Fiorentina ADV è arrivato insieme al fratello Diego nel’albergo viola e la squadra è tornata a vincere dopo un mese e mezzo. Niente ritiro invece ieri sera per i giocatori viola – come sempre per le partite casalinghe – e oggi la squadra si ritroverà nel centro sportivo.