La Fiorentina ha accelerato per Roberto De Zerbi. Il mister del Sassuolo ha ricevuto una proposta dallo Shaktar Donetsk, per questo i viola cercano di sprintare. L’allenatore si sta prendendo dei giorni per decidere, la Fiorentina aspetterà 10 giorni per la risposta. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

